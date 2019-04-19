MÜSİAD üyelerine teşvikler anlatıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ( MÜSİAD) Malatya Konferans salonunda 2019 yılı İŞKUR ve SGK Teşvikleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya , Malatya İŞ-KUR Müdürü Vahap Toman, Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü Mustafa Gürbüz, MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “İstihdam seferberliği adı altında bu yıl başlatılan, yeni istihdama ücret desteği, yeni istihdamın SGK primine, vergisine destek, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, düzenle ödemeye devamlı destek, kalkınmaya ilave destek, önce işbaşı eğitim sonra istihdam desteği ve ihtiyacınıza uygun nitelikli işgücü eğitimine tam destek ana başlıkları hakkında destekleri bulunmakta olup bununla alakalı hepimizin istifade edeceği bir sunum olmasını diliyorum. Ülkemizin sıkıntılı dönemlerde geçtiği şu gönlerde Devletimizin işverenin yanında olduğunu belirtmesi son derece önemli ve anlamlı buluyoruz. Bizler de iş dünyası olarak ekonominin büyümesi için üstümüze düşen ne varsa yapmamız gerektiğine inanıyor. Bu teşviklerin iyi bir şekilde kullanılmasını ve istifade edilmesini önemsiyoruz” diye konuştu.

Program İŞ-KUR Müdürü Vahap Toman ve SGK. Merkez Müdürü Mustafa Gürbüz'ün sunumları ile son buldu.