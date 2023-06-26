MÜSİAD YİK'in en geç üyesi Yunus Akçin oldu

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Genel Merkez Yüksek İstişare Kurulu'na seçildi.

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da katılımı ile genel merkezde gerçekleştirildi. Genel Başkan Mahmut Asmalı başkanlığında yapılan toplantıya katılan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, burada deprem bölgesindeki sorunları ve yapılması gerekenleri Ticaret Bakanı Bolat'a aktarma fırsatı buldu.

Toplantıda Ticaret Bakanlığı'nın ‘2028 Hedefleri' sunumu yapılırken daha sonrasında MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Erol Yarar, çalışmalara yönelik bilgiler aktardı.

Toplantı da ayrıca MÜSİAD'ın yeni Yüksek İstişare Kurulu'da belirlendi. Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin' de yeni dönemde Yüksek İstişare Kurulu'nun en genç üyesi olarak kurulda görev aldı.