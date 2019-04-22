MÜSİAD yönetiminden Güder'e ziyaret

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Güder, sivil toplum kuruluşları ile her zaman istişare halinde olacaklarını söyledi.

Burada konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Poyraz, “MÜSİAD kurumsal kimliği gereği, belediyeler ile geçmişten bugüne kadar hep işbirliği içinde olmuştur. Bundan sonra da Malatya'nın hayrına olacak plan ve projelerde Başkanımızla beraber hareket edeceğimizi bilmesini isteriz. Bizim üzerimize iş adamları olarak, katkıda bulunacağımızı Başkanımıza iletmek istedik. Kendilerine başarılar diliyoruz. Bundan sonraki hizmetlerde hem takipçisi olacağız, yanlış ya da aksak gördüklerimizi de mutlaka kendilerine başvuracağımızı belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “Buradaki işadamlarımızın işleri bereketlensin ki daha fazla istihdam, daha fazla topluma katkı sunmuş olsunlar. Bizde yerel yöneticiler olarak, hepimizin ortak amacı, bu topluma faydalı bir birey olmak, Allah'ın rızasını kazanmak, kulların rızasına mazhar olmak için gayret sarf ediyoruz. Bundan sonrada bu hedef doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Yerel yöneticiler olarak yereli yönetirken, yerelin temel dinamikleri ile beraber, onlarla istişare halinde olmaya gayret edeceğiz. Bu yönü ile toplumu hep beraber yönetme adına üzerimize düşen görevi biz yerine getireceğiz. Çalışmalarımızı bu düzlemde götürmeye çalışacağız” diye konuştu.