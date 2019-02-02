MÜSİAD'a ‘Hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri Poyraz'ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan Başkan Akın, “Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz geçtiğimiz günlerde başkan olarak seçilmesinden dolayı bizlerde görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz” dedi.

Akın, MÜSİAD'ın Türkiye ve uluslararası alanda çok önemli çalışmalar yaptığını da belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. Yeni Başkan Poyraz ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bizlerde bu görevi Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla beraber en iyi bir şekilde, Allah'ın izniyle yerine getirmeye çalışacağız. MÜSİAD Kurumsal kimliği gereği, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman iş birliği içerisinde olmuş ve bundan sonrada olmaya özen gözetecektir” ifadelerine yer verdi.

Hayvancılığın ülkede çok önemli bir sektör olduğunu dile getiren Poyraz, “Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'de bizler için önemli bir birliktir. İhsan Beyde bu birliğin başında olan bir başkanımızdır. Çalışmalarından dolayı tebrik ederim. Bizimle alakalı bir durumları olursa her zaman işbirliği içinde olacağımızı bilinmesini isterim. Tekrardan bizlere yaptıkları bu nazik ziyaretten dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda ise Birlik Başkanı Akın, Poyraz'a çoban kepeneği hediye etti.