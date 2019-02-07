MÜSİAD'a ziyaretler sürüyor

Bu kapsamda Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve yönetim kurulu üyeleri MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığın seçilen Muharrem Poyraz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan FKA Genel sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “MÜSİAD Malatya şubemizin çok kıymetli başkanı ve yönetim kuruluna hayırlı olsun diyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde kendilerine verilen bu görevde başarıyla ilimize çok önemli görevler sağlayacaklar. MÜSİAD Türkiye'de 11 bin üye ve 60 binin üstü bir işletmeye sahip çok önemli uluslararası ağa sahip. İlimizdeki MÜSİAD şubesi çok önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. Bizler de FKA olarak ve kurumam olarak kendilerinin hizmetinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Gerek projeyle ilgili gerek sanayi ile ilgili ilimizle ilgili bütün projelere destek veriyoruz ve yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise, “MÜSİAD Malatya Şubemizde 26 Ocak'ta yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir görev değişimi gerçekleşti, üyelerimiz bizleri bu göreve layık gördüler. Bizler de bu görevi Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla beraber Allah'ın izniyle en iyi bir şekilde layığıyla yerine getirmeye çalışacağız. MÜSİAD kurumsal kimliği gereği, kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman iş birliği içerisinde olmaya özen göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Fırat Kalkınma Ajansı bizin için kıymetli bir kurumdur, Daha önce kendileriyle birçok proje gerçekleştirdik, bundan sonrada kendilerine projeler sunup desteklerini talep edeceğiz, kendilerinin de projelerimize destek sözünü vermesini temenni ediyoruz. Bizler sanayimizin gelişmesinde ve şehrimizin zenginleşmesi ve daha güzel yerlere gelmesinde her zaman kurumların rolünün büyük önem arz ettiğini biliyor, kurumlar arası işbirliğimizi üst düzeyde tutuyoruz” diye konuştu.