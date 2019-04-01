İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

MÜSİAD'dan seçim değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, yerel seçimlerin ardından yazılı bir açıklama yaptı.


MÜSİAD Başkanı Poyraz, yerel seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik eder ve tüm belediye başkanlarına belediyeciliğin, halkın hizmetlere erişimi bakımından hayati öneminin idraki ile başarılı bir görev süresi temenni ederiz. Demokratik iradenin yüzde 83'lere varan bir katılım oranıyla gerçekleştiği bu seçimde de halkımız, demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla sergilemiştir. 31 Mart Yerel Seçimleri sonunda hedefimiz, ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olmalıdır. 4.5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, ‘Yeni Ekonomik Plan' sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır. Ayrıca uluslararası rekabet alanında ülkemizi güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, iş ve sermaye dünyasının en yaygın örgütü olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtiriz. ‘meselemiz Türkiye olsun' diye çıktığımız yolda “Meselesi Türkiye” olan herkesin ortak çağrısının hevesle ve coşkuyla bu ülkeye hizmet etmek olması gerektiğinin altını bir kez daha çizeriz. Değişen uluslararası ekonomi-politik konjonktür içinde yeniden yazılan kuralların, kabullenen ve uygulayan tarafı değil; oyun kuran ve kuralları bizzat belirleyen tarafı olacak Türkiye için vakit, geçmiş tecrübelerden olumlu dersler çıkarmak, bilginin ışığında ciddiyetle çalışmak ve üretmek vaktidir. 31 Mart yerel seçimleri sırasında şehrimizin, Pütürge ilçemizde yaşanan olaylar sırasında 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bizi üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar ve yarılı olan vatandaşlarımız acil şifalar dilerim" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.