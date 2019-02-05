MÜSİAD'dan Vali Baruş'a ziyaret

Ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “MÜSİAD Malatya şubemizde 26 Ocak'ta yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir görev değişimi gerçekleşti, üyelerimiz bizleri bu göreve layık gördüler. Bizler de bu görevi Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla beraber Allah'ın izniyle en iyi bir şekilde layığıyla yerine getirmeye çalışacağız. MÜSİAD Kurumsal kimliğimiz gereği, kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman iş birliği içerisinde olmaya özen göstermiş. Bu vesileyle şehrimizin ticari manada gelişim sağlaması ve daha iyi seviyelerde olması için üstümüze düşen bir görev olursa hazır olduğumuzu bilinmesini ister” ifadelerini kullandı.

Malatya valisi Aydın Baruş da, ziyaretten dolayı MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.