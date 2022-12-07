“Müslüm Gürses Şarkıları” konseri yoğun ilgi gördü

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ayhan'ın şefliğini yaptığı ve Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile Müzikolaj Orkestrası'nın gerçekleştirdiği “Müslüm Gürses Şarkıları” konserine ilgi büyük oldu. Konsere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Konserde, “Sevda Yüklü Kervanlar, Nilüfer, Affet, İtirazım Var, Usta, Haberimiz Yok, Ayrılık Acı Bir Şey, Hangimiz Sevmedik, Gel Bahtımın Kar Beyazı, Erisin Dağların Karı, Hasret Rüzgârları, Tanrı İstemezse, Küskünüm, Acımıyorsan, Kaç Kadeh Kırıldı, Aldana Aldana, Yıllar Utansın, Topraktan Bedene, Garipler, Ne Yazar, Seni Yazdım” gibi merhum sanatçı Müslüm Gürses'in sevilen şarkıları icra edildi.

Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Orkestra Şefi Doç. Dr. Ali Ayhan'a ve orkestraya çiçek takdiminde bulundu.