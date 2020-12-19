Mustafa Gürsel: "En kısa sürede telafi etmeye çalışacağız"

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Mustafa Gürsel, Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için istemediğimiz, üzüldüğümüz bir mağlubiyet oldu. İnşallah bunu en kısa sürede, hafta içinde oynayacağız Gaziantep FK maçında telafi etmeye çalışacağız" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Mustafa Gürsel, ilk 45 dakikada oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak son 2 dakikasında ise istedikleri oyunu sergilediklerini söyledi. Girdikleri net pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Gürsel, "Bir tane VAR'dan penaltımız geri döndü. O olsa belki 1-0 öne geçecekken son dakika penaltı golüyle yenik duruma düşmemiz bizi üzdü" ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda da erken gelen penaltı golü ile oyunun tamamen rakibin istediği şekle döndüğünü söyleyen Mustafa Gürsel, "İyi savunma yapılar, kontra ataklarla golü aramaya çalıştılar. Bizde bu dakikadan sonra fazla pozisyona da giremedik. İkinci yarı bunda Malatyaspor'un iyi savunma yapması ve bize alan bırakmaması etkili oldu. Bizim için istemediğimiz, üzüldüğümüz bir mağlubiyet oldu. İnşallah bunu en kısa sürede, hafta içinde oynayacağız Gaziantep FK maçında telafi etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.