AK Parti Akçadağ Belediyesi Başkan Aday Adayı Mustafa Kırteke'ye kanaat önderlerinden destek geldi.

AK Parti'den 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde Akçadağ'dan belediye başkan aday adayı olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyesi Mustafa Kırteke'ye Akçadağ'ın önde gelen kanaat önderlerinden ilçede Ahmet Ağa olarak tanınan Ahmet Ateş ile Ören Belediyesi eski Başkanı Aziz Bakır'dan destek geldi. Kırteke'nin AK Parti'nin Akçadağ adayı olmasının doğru bir karar olacağını savunan Ateş, "AK Parti'nin Akçadağ'da Kırteke kararı ile önü açılacaktır. Kırteke içimizden biri bizden biri, Akçadağ'da ikamet ediyor. İstenilen arzu edilen her an ulaşılabilen bir başkan olacaktır.Genç, dinamik, heyecanı var önemli projeleri var.Dolayısıyla Kırteke'ye desteğimiz tamdır.AK Parti'nin de Akçadağ'da doğru karar vereceğine yürekten inanıyorum.İnşallah Akçadağ'ımız için hayırlı olur" dedi. Kırteke'nin Ören Mahalle ziyaretinde konuşan Ören Belediyesi Eski Başkanı Aziz Bakır ise, "Mustafa Kırteke, başkan seçilmesi halinde siyasi kimliğini bir kenara bırakarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak,insan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile Akçadağ'ımıza hizmet edecek bilgi,birikim ve donanıma sahip bir kardeşimizdir.Yolu açık olsun,çalışmalarında başarılar diliyorum"diye konuştu