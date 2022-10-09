Müstakil ev yangında kül oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Yeşilyurt Salkonak Mahallesi'nde bir müstakil evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin fark ederek ihbarda bulunduğu yangın itfaiye tarafından söndürülerek kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.