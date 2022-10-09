İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Müstakil ev yangında kül oldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgilere göre, Yeşilyurt Salkonak Mahallesi'nde bir müstakil evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin fark ederek ihbarda bulunduğu yangın itfaiye tarafından söndürülerek kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.