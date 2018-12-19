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Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

Malatya Valiliği ve Battalgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda, 2019 Mütevelli Heyet Seçimleri gerçekleştirildi.

Malatya Valiliği ve Battalgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda, 2019 Mütevelli Heyet Seçimleri gerçekleştirildi.


Battalgazi Belediyesi eski meclis salonunda gerçekleştirilen seçime yaklaşık 150 muhtar katılırken, Malatya'da faaliyet gösteren muhtar dernekleri yöneticileri de yapılan seçimde yer aldı.


Seçim sonucunda Valilik Mütevelli Heyetine, Kernek Muhtarı Metin Türkoğlu ve Tecde Muhtarı Ali Yiğit seçildi. Battalgazi Mütevelli Heyetine ise, Şifa Mahallesi Muhtarı Osman Korkmaz ile Yamaç Mahallesi Muhtarı Hanifi Akdağ seçildi.


Seçilen mütevelli heyetleri bir yıl boyunca görev yapacak.

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