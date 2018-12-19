“Mutlu Aile Mutlu Toplum” konferansı

Konferansın açılış konuşmasın yapan Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz, dernek çalışmaları faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Yılmaz,” Üyesi olmaktan, bir mensubu olmaktan, bir neferi gibi çalışmaktan büyük bir şeref duyduğum MÜSİAD'ımızın kuruluşundan bu güne hamd olsun 28 yılı geride bıraktı. Bu gün itibari ile Türkiye'de 86, 78 ülkede 208 irtibat noktası bulunan 11 bin üyesi ile 60 bin işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 800 bin kişiye istihdam sağlayan bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. 2002 yılında MÜSİAD yönetimi tarafından alınan kararla genç, idealist, kararlı ve heyecanlı bir grup genç tarafından genç MÜSİAD'ımız ile kuruluş gayesine layığıyla hizmet ederken yurt içi ve yurt dışı teşkilatlanmaları ile toplamda 4 bine yakın üye sayısına ulaşmıştır. Bizler elbette sektörel toplantılarla ticari işbirlikleri ile işletmelerimizi büyüteceğiz, bizler elbette üretim kalitesini arttıracağız” diye konuştu.

Asıl amaçlarının erdem toplumunu zihinlere yükleye bilmek olduğun belirten Yıldız, ”Bizler elbette kadrolar yetiştirecek, ekonomiye, sivil topluma insan kıymetleri aktaracağız. Elbette 500 milyar dolar ihracatı hedefleyeceğiz ama öncelikli meselemiz bu değil. Asıl amacımız erdem toplumunu zihinlere yükleyebilmektir. Şefkati, muhabbeti, rızayı ilahiyi bulabilmektir. Mazlumun evinde pişen aşa ortak olabilmektir, medeniyetimizin doğu ve batıya bir denge kurabileceği, insanın hoşgörü ve ahlakı anlatabileceği anlam boşluğunu doldurabilmektir mesele. Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Farabi'nin asırlar aşan çağrısını uyabilmektir. 20 yaşındaki Fatih ile 90 yaşındaki Eyyübel Ensari'yi aynı aşkta buluşturabilmektir mesele” diye konuştu.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise Genç MÜSİAD yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Yıldız'a teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından Kişisel Gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan kendisini dinlemeye gelen Malatyalılara “Mutlu Aile Mutlu Toplum” konulu bir konferans verdi. Aslanhan konferansında anne ve babaların çocukları ile ilgilenmelerinin önemine, anne ve babanın çocuğun psikolojik gelişimine katkısına ilişkin bilgiler verdi. Konuşmasında günümüzde kullanılan teknolojik araçların, sosyal medyanın gençler ve aileler üzerindeki etkisine de değinen Aslanhan kendi hayatından ve yaşanmış insan hikâyelerinden yola çıkarak aile bütünlüğünün önemini dinleyicilerle paylaştı.