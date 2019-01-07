Mutlu evlilikler için doğru iletişim şart

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi iş birliğinde Tohma Köyü'nde evliliklerde ve günlük yaşantıda doğru iletişimin sağlanması, iletişimde yapılan yanlışların belirlenmesi ve tekrarının önlenmesi amacıyla “Aile İçi İletişim” konulu konferans verildi.

Tohma Mahallesinde düzenlenen programa mahalle sakinleri katılırken konferansa konuşmacı olarak katılan Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül, iletişimin sözlü ifade ve vücut dili olmak üzere ikiye ayrıldığını belirterek “İletişimde en önemli ifade sözel ifadedir. Kendini doğru ifade etmek yanlış anlaşılmaların önüne geçeceği gibi kişi karşı tarafa kendini net bir şekilde ifade etmiş olur. Böylece sorunun çözümü doğru iletişimle çözülmüş olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Eşler arasındaki iletişimde birbirlerinin eksiğini ortaya çıkarmak yerine hatasını kapatıp probleme dair doğru olan çözüm yolunu bulmak gerektiğini ifade eden Şengönül, “ Emir kipi, tehdit cümleleriyle konuşmak, sürekli ahlak dersi vermek ya da sürekli öğüt verici konuşmak, sürekli övmek ya da sürekli yermek iletişimde engel olarak ortaya çıkmaktadır” dedi.

İlişkilerde ‘Sen ve ben' dili ile konuşmanın ilişkileri zora koyan bir söylem olduğuna da dikkat çeken Şengönül, “Sen ve ben dilinde sen dili suçlayıcı bir dildir. Karşı tarafı savunma psikolojisine koyar ve kavganın çıkmasına neden olur. Kişiler kendi duygularını ben diliyle karşı tarafa anlatırsa problemler en aza inecektir” şeklinde konuştu.

İlişkiler de kişileri olduğu gibi kabul etmenin ve empati kurmanın doğru iletişimi sağlayacağını söyleyen Şengönül, “Eşler arasında kıyaslama ve benzetme yapılmamalı, eşler karşılıklı eleştirilere açık olmalı ve yapıcı bir dil ile konuşmalılar. Evlilikte en önemli kurallar sevgi, saygı, sadakat ve sabırdı” diye konuştu.

Çocuklara karşı iyi bir anne baba olmanın yolunun eşler arasında iyi bir diyalogdan geçtiğini de dile getiren Şengönül, tek taraflı iletişim yerine yüz yüze ve net cümlelerle iletişimin önemli olduğunu vurguladı. Çocuklara sorumluluk bilincinin erken yaşta verilmesinin de gerekli olduğunun altını çizen Şengönül, sorumluluk almayan çocuğun kendini ifade etmekte zorlanacağını söyledi.

Program sonunda mahalle sakinler Aile Uzmanı- Sosyolog Elif Şengönül'e konu ile ilgili çeşitli sorular sorarak kendilerine bu imkânları sunan Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisine teşekkür ettiler