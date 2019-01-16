Müzede selfie gününe gençlerden yoğun ilgi

Geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan ‘Müzede Selfie Günü' etkinliğine bu yıl yoğun ilgi gösterildi. Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulan Tahtalı Hamam Müzesi, Eskimalatya Yaşam Müzesi ve Zanaatlar Müzesi'ne gelen öğrenciler, çektikleri selfie fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Müzelere ilgiyi arttırmak, kültürel mirasları daha geniş kitlelere yaymak ve tanıtmak amacı ile dünyanın birçok yerinde aynı gün kutlanan ‘Müzede Selfie Günü' kapsamında Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi, Eskimalatya Yaşam Müzesi ve Zanaatlar Müzesi'ne gelen ziyaretçiler, çektikleri selfie fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. ‘Müzede Selfie Günü' etkinliğine öğrencileri ile katılan Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Kadir Çalışkan, “Bugün Dünya Müzeler Selfie Günü. Bu güne katılmaktan mutluluk duyuyorum. Bu etkinliği düzenleyen Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir ve evlatlarımız, öğrencilerimiz, bu ülkenin değerlerini, kültürünü yakından öğrenirler. Müzeler bakımlı, düzenli restorasyon çok güzel. Buranın ben eski halini de hatırlıyorum. Şu anda gerçekten takdire şayan bir çalışma yapılmış, bundan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerden Şeyma Günaydın ise, “Bu müzeyi daha öncede görmüştüm. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Bugün Dünya Müzeler Selfie Günü. Selfielerimizi de yaptık” derken, Mübeyda Hancı da, “Bugün Dünya Müzeler Selfie Günü. Bu müzeye ilk defa geliyorum ve çok beğendim. Gençler arasında da selfie yapmak her gün olduğu için bence çok güzel bir program oldu. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müzeyi gezen öğrencilerden Muharrem Tekedereli ise, “Başta bu etkinliği düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımıza ve bizi buraya getiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Dünya Müzeler Selfıe Günü. Bu etkinliğe katılmaktan onur duyuyorum. Hem müzemizi geziyoruz, hem de tarihimizi öğreniyoruz. Selfie bizim gençler arasında yaygın bir şey. Bunu müzeler arasında da birleştiriyoruz. Çok güzel bir program olmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, Nurullah Topdağ'da, “Bugün Dünya Müzeler Selfie Çekme Günü. Geldik müzemizi gezdik ve selfiemizi de çektik. Battalgazi Belediye Başkanlığına teşekkür ederiz. Müzemiz çok güzel, herkese tavsiye ederim, gelsinler, görsünler” diye konuştu.

Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Erkan Evegü ise, “Hamam kültürü bu topraklarda çok kadim bir kültür. Roma ile başlıyor, Osmanlı ile devam ediyor. Uzun zamandır bu hamam atıl durumdaydı. Müze haline gelmiş olması ve kadim kültüre sahip çıkılıyor olması çok güzel ve olumlu buldum. Başkana ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müzelerde dünya selfie günü. Selfielerimizi çektik” derken, Eser Bulut da, “Müzemizi yapan belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.