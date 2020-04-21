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Müzik öğretmenleri ve öğrenciler 23 Nisan klibinde

Malatya’da 23 müzik öğretmeni ve öğrenciler hazırladıkları klip ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100.

Malatya'da 23 müzik öğretmeni ve öğrenciler hazırladıkları klip ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılını kutladı.


Korona virüs ile mücadele nedeniyle alınan önlemler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlamaya hazırlanan öğrenciler, müzik öğretmenleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Ferda Çelik'in bestelediği "Bugün 23 Nisan" adlı şarkıya klip çekti. 23 öğretmen ve öğrencilerin evlerinde çektiği görüntülerden oluşan klipte, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve öğretmenler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutladı. Tatlı, klipte yaptığı konuşmada, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını onur ve gururla kutluyoruz, nice yüz yıllara” ifadelerini kullandı.

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