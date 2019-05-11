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"Müzik Sokakta Müzik Her Yerde" projesine ilgi

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Müzik Sokakta Müzik Her Yerde" projesi vatandaşlarda büyük ilgi görüyor.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Müzik Sokakta Müzik Her Yerde" projesi vatandaşlarda büyük ilgi görüyor.


Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu ‘Müzik Sokakta Müzik Her Yerde' projesi 27 Şubat tarihinden itibaren her hafta Çarşamba günü Malatya Park AVM' önünde gerçekleştirilmekte.


Yoğun bir katılımın olduğu ve dinleyicilerin beğenisini toplayan müzik dinletileri Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde yer alan Ortaokul ve Lise öğrencileri tarafından her hafta farklı 5 okuldan katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmekte.


Öğrencilerin müzik alanındaki yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu ve dinleyicilerinde hoşça vakit geçirmelerini sağlayan ‘Müzik Sokakta Müzik Her Yerde' projesi kapsamında öğrenciler Türk Halk Müziği, Yöresel Türküler ve Ramazan ayına özel Tasavvuf Müziği, olmak üzere çeşitli müzik türlerini seslendirmekte.


Etkinlik, 29 Mayıs'a kadar her çarşamba günü saat 13.00'de Malatya Park AVM girişinde devam edecek.

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