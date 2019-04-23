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MYK üyesi Ekici'den İsa Özkan'a hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Ömer Ekici Darende Belediye Başkanı İsa Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Ömer Ekici Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan Ekici “ İsa Özkan kardeşimize görevinin hayırlı olmasını diliyoruz, kendisi yakınen tanıdığımız geçmiş dönem belediye başkanlığında da hizmetlerine şahitlik ettiğimiz bir arkadaşımız. Cumhur ittifakı Ruhu ile çok şükür ki Darendemiz bekaya evet demiş adayımızı desteklemiştir, İsa Başkanımıza Cumhur İttifakının ruhuna yaraşır ve yakışır bir şekilde makamına liderimiz Devlet Bahçelinin portrelerini asması ve bu anlamda Türkiye'deki ilk belediye başkanı olması da bizi ayrıca mutlu etmiştir. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Başkan İsa Özkan ise, “Ömer Başkanıma ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi ki dünya Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Lider Türkmen Beyi Devlet Bahçeli Bey bu milli ruhu, Cumhur İttifakını ateşlemişlerdir. Ülkemizin içinde bulunduğu kritik süreçte güç birliği oluşturmuşlardır. Bizlere de düşen liderlerimizin çizdiği yolda, gösterdikleri istikamette çalışarak gerek ilçemiz özelinde, gerek tüm ülkemizde Cumhur İttifakı olarak en güzel hizmetleri başarmaktır" diye konuştu.

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