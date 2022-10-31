MYO öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'ne katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün “Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” çerçevesinde, madencilik ve iş sağlığı ve güvenliği sektörüne bağlı mesleki alanda öğrenim gören öğrencilere yönelik “Günübirlik Risk Değerlendirme Metodolojileri Eğitimi” düzenlendi. Eğitime, Malatya MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Özcan, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Engin Özdemir, Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler ile akademik personel katıldı. Eğitim çerçevesinde MİSGEP ekibinin eğitim koordinatörleri tarafından öğrencilere risk, tehlike, risk analiz yöntemleri hakkında hem teorik hem de uygulamalı alanda bilgi verildi. Programın kapanış konuşmasını yapan Dr. Öğretim Üyesi Engin Özdemir, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgilere mevzuat, kitap ve makalelerden çok rahat bir biçimde ulaşabileceklerini belirtti.

Özdemir, güvenlik kültürünün bir inanç ve algı olduğunu ifade ederek, bu algının pozitif anlamda gelişmesinin bu tür etkinliklerin artırılması ve yaygınlaşmasıyla sağlanacağını İnönü Üniversitesi Malatya MYO'ya, Turgut Özal Üniversitesi ve Hekimhan MYO adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yetkililerine ve MİSGEP ekibine teşekkür etti.