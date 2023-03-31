Nakliyeci hırsızlar kameraya yakalandı

Malatya'da depremden etkilenen ikametlerde taşımacılık yaptıktan sonra hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya kent dışından gelerek ev taşımacılığı yapan iki şahıs, taşıma yaptıkları bir ikamette daha sonra hırsızlık yaparken kameralara yakalandı.

Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda taşıma yaptıkları adrese tekrar gelen şahısların apartmandan malzeme çıkararak araçlarına koydukları görülürken, olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube ekipleri düzenledikleri operasyonla zanlıları kent dışındaki ikametlerinde gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinden yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.