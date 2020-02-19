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Narkotik suçlardan 11 gözaltı

Malatya’da, narkotik suçlardan 11 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, narkotik suçlardan 11 zanlı gözaltına alındı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan planlı çalışmada, 11 adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında daha önce 1 şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada, 53 gram Sentetik Kannobinoid (bonzai) maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 9 adet mermi, 110 gr kubar esrar maddesi, 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar (TCK 188) maddesi kapsamında Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.


Bu arada, polisin yaptığı başka bir çalışmada da, şüphe üzerine durdurulan 2 şahıstan 15 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 9,56 gram Narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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