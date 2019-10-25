Natürel kayısı, üreticisinin yüzünü güldürdü

Dünya kayısı başkenti konumunda olan Malatya'da natürel kayısı bu yıl üreticisinin yüzünü güldürüyor. İşlem görmemesi nedeniyle birçok tüketicinin de tercihi olan natürel kayısının kilogramı ise 20-22 TL'den satılıyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'lik oranını karşılayan Malatya'da, yeni ihracat sezonu geçtiğimiz Ağustos ayı itibariyle başladı. Ağustos-Eylül ayında 18 bin ton kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısıda son durumu değerlendirdi.

Yeni sezonda ihracatın sürdüğünü dile getiren Özcan, fiyatların ise son 2 yıla oranla paralel gittiğini söyledi. Özcan, “Bu yıl rekolte açıklanırken ihracata yetmeyeceğini ve bu noktada fiyatların kısa bir sürede artış göstereceğini düşünüyorduk” dedi.

Şu anda 4 numara diye tabir ettikleri kayısının 10 -11 TL bandında işlem gördüğünü dile getiren Özcan, bu yıl natürel ve organik kayısıda ciddi bir fiyat artışı olduğunu ifade etti. Bunun nedeninin ise natürel ve organik üretim yapılan bölgelerde üretimin kısmen az olmasından kaynaklandığını kaydeden Özcan, ayrıca Çin'in de sadece organik ve natürel kayısı ithalatı yapmasının da fiyatları etkilediğini dile getirdi.

Organik kayısının kilogram fiyatının 15-20 bandında, natürel kayısının ise 15-25 TL bandında alıcı bulduğunu söyleyen Özcan, en iyi ürün diye tabir ettikleri jumbo kayısının ise 30 TL'den satıldığını ifada etti. İhracat ürünü natürel kayısının 17 TL civarında işlem gördüğünü de belirten Özcan, organik ve natürel üretim yapan çiftçilerin bu yıl mutlu olduğunu, kükürtlü üretim yapan çiftçinin ise mutsuz olduğunu dile getirdi.

Üretimde maliyetlerin 7,5 lira bandına geldiğini, dolayısıyla ürünün maliyetlerinin en az iki katına satılması gerektiğini belirten Özcan, “Mutlaka burada bir aktör lazım. Piyasaya müdahale edecek bir güç lazım mutlaka. Burada Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üzüme ve incire yaptığı müdahaleyi kayısıya da yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yerel yöneticiler ve siyasilere de bu noktada görev düştüğünü ifade eden Özcan, “Özellikle Tarım Bakanımızdan da ciddi anlamda destek istiyoruz. Bu bir milli ürün, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ni Malatya'da tedarik ediyoruz. Bu nedenle Toprak Mahsulleri Ofisinin acil olarak kayısıya bir müdahaleyi gerçekleştirmesini bekliyoruz” diye konuştu.