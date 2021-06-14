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Ne Antalya ne de İzmir, Malatya'da sıcaktan bunalanların adresi Karasu

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Malatya’da serinlemek isteyen vatandaşlar, doğal güzelliğiyle mest eden Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu’ya akın ediyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Malatya'da serinlemek isteyen vatandaşlar, doğal güzelliğiyle mest eden Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu'ya akın ediyor.


Haziran ayıyla birlikte Malatya'da hava sıcaklığı etkisini hissettirmeye başladı. Covid-19 tedbirleri dolayısıyla havuzların kapalı olmasıyla vatandaşlar, doğal göllere akın ediyor. Doğal güzelliğiyle ve suyunun berraklığıyla dikkat çeken Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Antalya ve İzmir sahillerini aratmayan Karasu'da vatandaşlar doyasıya eğleniyor.


Karasu'ya akın eden vatandaşlar, sıcak havada serinlemenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

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