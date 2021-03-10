Nemrut Dağı'nda kar esareti

harikası olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'na yağan ve henüz erimeyen kar, dağın zirvesinde esareti sürdürüyor.

Yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Nemrut Dağı ve yol güzergahını karla kapladı. Karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları temizleyerek yolu açıyor. Nemrut Dağı'nda dev heykeller de beyaza büründü. Karla mücadele ekipleri, Nemrut Dağı'na yağan karı temizlemek için çaba gösteriyor.

harikası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'ndaki Kommagene Krallığı'na ait 2 metreyi aşan dev heykelleri görmek, güneşin doğuş ve batışını izlemek için özellikle yurt dışından binlerce turist geliyor.