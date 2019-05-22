Nemrut Dağı'nda sportif etkinlik

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik Haftası nedeniyle Nemrut Dağı'nda sportif etkinlikler düzenledi.

Gençlik Haftası 100. yıl faaliyetleri kapsamında Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklaşa spor ve tanıtım etkinliği düzenledi.

Organizasyon kapsamında Nemrut Dağında birçok sportif etkinlik düzenlendi. okçuluk, masa tenisi, halk oyunları etkinliklerinde onlarca sporcu başarılı olmak için ter döktü. . Etkinlik iftar programıyla sona erdi. Programa Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve gençlik merkezlerinde eğitim alan gençler katıldı.