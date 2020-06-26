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Nevşehir Valisi Becel'e Malatyalılardan hayırlı olsun ziyareti

Daha önce Malatya’da da görev yapan İnce Sezer Becel’in Nevşehir Valiliğine atanmasının ardından, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Malatyalılar Becel’e yeni görevinde başarılar diledi.

Daha önce Malatya'da da görev yapan İnce Sezer Becel'in Nevşehir Valiliğine atanmasının ardından, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Malatyalılar Becel'e yeni görevinde başarılar diledi.


2006-2011 yılları arasında Malatya'da Vali Yardımcılığı görevinde bulunan ve son kararname ile Nevşehir Valiliğine atanan İnci Sezer Becel'i Malatyalılar unutmadı. Malatya'da görev yaptığı süreç içerisinde herkesin de gönlünde taht kuran Becel'i makamında ziyaret eden Malatyalı işadamı Vahap Tanrıverdi, Malatya Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Selam Medya Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayrak yeni görevinde başarılar diledi. Malatya kayısısı ve Yeşilyurt kirazının hediye edildiği Vali İnci Sezer Becel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Malatyalılara kendisine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.


Vali Sezel'in ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı' da ziyaret edilerek kayısı takdim edildi.

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