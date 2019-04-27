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Nisan ayında Malatya'da kar keyfi

Malatya’da Nisan ayında yağan karı fırsat bilen Malatya Off Road Kulübü üyeleri, Beydağı’na çıkarak bu anın keyfini çıkardı.

Malatya'da Nisan ayında yağan karı fırsat bilen Malatya Off Road Kulübü üyeleri, Beydağı'na çıkarak bu anın keyfini çıkardı.


Malatya'da her zaman ilk karın düştüğü yer olan Beydağı beyaz gelinliğini yine giydi. Manzarası ile gözlere hitap eden Beydağı maceraseverlerin de ilgi odağı oldu. Her hafta Malatya'nın farklı ilçelerinde renkli ve nefes kesen gösteriler gerçekleştiren Malatya Off Road Kulübü üyeleri de karın yağmasını fırsat bildi ve Beydağı'nın yolunu tuttu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Beydağı Kuzugölü mevkiinde arazi araçlarıyla uzun süre karlı yollarda off road turu yapan kulüp üyeleri zaman zaman zor anlar da yaşadı.


Yaklaşık 10 kişilik off road tutkununun katıldığı etkinlikte, karın erimesi ile biriken sularda ilerlemekte zorlanan araçlara müdahale de off road pilotlarından geldi. Minik off road tutkunları da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Yolculuk sırasında ortaya hem zorlu bir karla mücadele hem de doyumsuz manzaralar çıktı.


Malatya Off Road Kulübü üyeleri zorlu mücadeleleri ile birlikte Beydağı'nın eşsiz manzarasını da kayıt altına almayı ihmal etmedi.

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