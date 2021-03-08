Normalleşmeyle birlikte çocuklar oyun özlemi

Malatya'nın Darende İlçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda eğitim gören çocuklar, öğretmenlerinin nezaretinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak öğretmenlerince kendilerine verilen topaçları çevirdiler. Alınan tedbirler nedeniyle evlerinde uzun süre kalan çocuklar, evlerde sıkılmışlardı.

Geleneksel çocuk oyunlarından olan topaç çevirme, ip atlama, yakar topu ve çizgi oyunları ile eğlenen çocuklar, keyifli bir gün geçirmenin sevincin yaşadılar. Satranç gibi zihin gelişimine de katkısı olan oyunların sürekli hale getirilmesini öğretmenlerinden isteyen çocuklar, organizeyi yapan öğretmenlerine teşekkür ettiler.