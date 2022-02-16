Obez kuzenler gastrik bypass ameliyatı ile sağlığına kavuştu

İstanbul'da yaşayan obezite hastası kuzenler Malatya'da birer gün ara ile gerçekleştirilen gastrik bypass ameliyatları ile yeniden sağlığına kavuştu.

Türkiye genelinde 20 milyon kişiyi esareti altına alan ve etki alanını her geçen yıl artıran obezite hastalığına yakalanan kuzenler Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. 130 kilo ağırlığındaki İlkgül Karabacak ve 122 kilo İlkay Tokan isimli gerçekleştirilen başarılı geçen gastrik bypass ameliyatının ardından obeziteden kurtulmak için gün saymaya başladı.

Hızlıca kilo vermek isteyen ve tekrar kilo almamak için gastrik bypass yöntemi ile amelyat olduklarını belirterek, süreci başarıyla yöneten hastane doktor ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Kuzenlerden 130 kilo ağırlığındaki İlkgül Karabacak, “İstanbul'da yaşıyorum. Ameliyat için buraya geldim. Ben şeker hastasıydım. Ailemde şeker ırsi onun için gastrik bypass ameliyatını tercih ettik. Araştırdık, sorduk. Kuzenim burada ameliyat oldu. Onun için Malatya'yı tercih ettik” dedi.

122 kilo olan İlkay Tokan ise “İstanbul'da yaşıyorum. Buraya ameliyat olmak için geldim. Tüp mide ameliyatlarında daha fazla geri dönüşümlü kilo alabiliyorsun diye duydum. Çok da araştırdım. Çevremde de tüp mide ameliyatı olanlar var sonradan kilo almışlar. Ben de bunu hocamla paylaştım. İsterseniz gastrik bypass ameliyatı yapalım dedi. Tabi çok fazla yediğiniz zaman tekrar kilo alabilirsiniz ama ben yine de bu ameliyatı olmaya karar verdim. Bu ameliyatı oldum ve memnunum. Kuzenim de 3 yıl önce Malatya'da ameliyat oldu. O çok memnundu. Ondan duyduğum tepkiler, hocayı, hastaneyi methetmesi beni buraya yönlendirdi. İstanbul'da bu ameliyatın maliyeti çok yüksek. Malatya ve İstanbul arasında müthiş fiyat farkı var” diye konuştu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Egemen Çiçek, kuzenlerin ameliyatının başarıyla tamamlandığını belirterek, sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Kuzenlerin tamamlanan ameliyat ve tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirten Çiçek, ''İki hastamız da Malatya'yı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ni tercih ettiler ve iki hastamıza birer günlük arayla laparoskopik gastrik bypass ameliyatlarını uyguladık. 3-4 günlük yatış sürecinin ardından iki hastanızı da taburcu ettik'' dedi.

Uygulanan gastrik bypass yöntemi hakkında da bilgi veren Dr. Çiçek, ''Ülkemizde sıklıkla uygulanan yöntem tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatından daha etkin olan bazı yöntemlerde var. Bunlardan bir tanesi gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da altın standart yöntemi olarak kullanılan RNY (Roux-en-y) Gastrik Bypass halk arasında metabolik cerrahi olarak da söylenmekte. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde biz Gastrik bypass ameliyatını ileri laparoskopik cerrahi gerektiren bu ameliyatı rutin olarak uygulayabilmekteyiz. Hem tüp midede hem de Gastrik Bypass ameliyatında herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadığımız sürece bir gecesi yoğun bakım iki ya da üç günü servis olmak üzere ortalama 3-4 günlük hastane yatış süresi ile hastalarımızı taburcu etmekteyiz. Diyabet tedavisinde obezite cerrahisi sıklıkla uygulanmaya başlanan yöntemlerden biri. Özellikle Gastrik Bypass ameliyatı şekerin tedavisi ve regülasyonunda daha etkin bir yöntem. Diyabet hastaları açısından bir diyabette obezite cerrahisinin metabolik cerrahinin yeri yok. Tip iki diyabet yani sonradan ortaya çıkan diyabette ise obezite cerrahisi, gastrik bypass, tüp mide, şekerin regülasyonunda ve ilaçların kullanımının bırakılmasında etkin olan güvenilir, uygulanabilir yöntemler olarak günümüzde kullanılıyor” şeklinde konuştu.