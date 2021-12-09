Ödüllü akademisyenden parkinson hastalığında umutlandıran formül

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, 2020 Yılının Doktora Tezi Ödülü'nü alan Arş. Gör. Dr. Sema Arısoy, seminerde yaptığı konuşmada, parkinson hastalığının henüz kalıcı bir tedavisinin olmadığını belirterek, hazırladığı formülün ise hastalıktaki yan etkilerini minimize edeceğini söyledi.

İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin düzenlediği Tecrübe Paylaşımı Semineri'nin bu haftaki etkinliği Eczacılık Fakültesi'nde düzenlendi. 2020 Yılının Doktora Tezi Ödülü'nü alan Arş. Gör. Dr. Sema Arısoy seminere konuşmacı olarak katıldı. Eczacılık Fakültesi'nde gerçekleşen seminere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Batçıoğlu, Eczacılık Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Sema Arısoy ve akademik personel katıldı. Seminerde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arş. Gör. Dr. Sema Arısoy'u tebrik etti.

Ödül aldığı doktora tezi hakkında bilgi veren Arş. Gör. Dr. Sema Arısoy, “Tez konum, ‘Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi' şeklindeydi. Doktoramı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yaptım. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Doktora Mezunuyum. Danışmanım Prof. Dr. Tansel Çomoğlu ile birlikte çalışmalarımızı yürüttük. Tezim kapsamında yaptığım çalışmalar için TÜBİTAK 1005 kapsamında projeye başvurduk ve destek aldık. Bu şekilde de çalışmalarımıza devam ettik” ifadelerini kullandı.

Parkinson hastalığından ve belirtilerinden bahseden Arısoy, parkinson hastalığının henüz kalıcı bir tedavisinin olmadığını, mevcut tedavinin dopamin yerine koyma prensibi üzerine kurulduğunu, ancak bu amaçla kullanılan levodapanın birçok yan etkinin olduğunu ifade etti.

Hazırladığı formüllerin yan etkileri minimize edeceğini belirten Sema Arısoy, tezi kapsamında 4 araştırma makalesi, 2 sözlü bildiri, 4 poster bildirisi, 2 derleme makale ve kitap bölümü hazırladığını hatırlatarak, ödülü almasında bunların etkili olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Konferansın sonunda, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Batçıoğlu tarafından Arş. Gör. Dr. Sema Arısoy'a çiçek takdim edildi.