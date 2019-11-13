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Odun hırsızları yakayı ele verdi

Malatya’da 9 ton odun çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da 9 ton odun çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde bulunan bir odun ardiyesinden 9 ton odunun çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra Hoca Ahmet Yesevi mahallesi Şehit Engin Gül Sokak üzerinde 2 şüpheliyi çaldıkları odunlar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan odunlar işlemlerin ardından sahibine teslim edilirken sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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