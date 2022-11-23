Odun yüklü iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde odun yüklü iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında Yazıhan'ın Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ü. idaresindeki odun yüklü kamyon önünde ilerleyen bir başka odun yüklü C.A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan M.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan M.Ü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.