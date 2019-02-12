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Off road ekibi karda zor anlar yaşadı

Malatya Off Road ekibi karla kaplı Akçadağ’ın bin 590 rakımlı Yaylımlı Yaylası’nda karın keyfini çıkardı.

Malatya Off Road ekibi karla kaplı Akçadağ'ın bin 590 rakımlı Yaylımlı Yaylası'nda karın keyfini çıkardı. Karlı zeminde gerçekleştirilen off road gösterisi zaman zaman zor anlar yaşatırken bir o kadar da renkli görüntülere sahne oldu.


Malatya Off Road Kulübü üyeleri zor arazi şartları ve karlı zeminlerde yaptıkları gösteriler ile izleyenleri hem hayran bıraktırıyor hem de yürekleri ağza getiriyor. Off road tutkunları bu kez soluğu Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı bin 590 rakımlı Yaylımlı Yaylası'nda aldı. Arazi araçlarıyla uzun süre karlı yollarda off road turu yapan kulüp üyeleri zaman zaman zor anlar da yaşadı. Yaklaşık 10 off road tutkununun katıldığı etkinlikte ilerlemekte zorlanan araçlara müdahale yine off road pilotlarından geldi.


Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu yaylada araçların mahsur kaldığı anlarda oldukça mücadele veren macera severler sonunda bölgeden sağ salim çıkmayı başardı.

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