Oğlu adına okulda atölye kurdu

Malatya'da emekli öğretmen Duran Yıldırım, okulda oğlu adına müzik atölyesi kurdu.

Arguvan ilçesi Dolaylı mahallesinde ikamet eden emekli öğretmen Duran Yıldırım, 2 yıl önce vefat eden oğlu Emre Yıldırım için Arguvan Atatürk İlkokuluna müzik atölyesi kurarak oğlunun ismini yaşatıyor. Piyangodan curaya kadar birçok enstrümanı barındıran Emre Yıldırım müzik atölyesini kuran emekli öğretmen Duran Yıldırım, imkanları ölçüsünde öğrencilere yardımlarını da sürdüreceğini belirtti. Arguvan Atatürk İlkokulu Müdürü Tamer Çakır ise müzik atölyesi kurulmasından dolayı teşekkür etti. Çakır, “Okulumuza kazandırılan bu atölye sayesinde öğrencilerimizin müziğe olan ilgisi arttı. Duran Yıldırım'ın yapmış olduğu katkılar neticesinde okulumuz, ilçenin adına yakışır bir atölyeye kavuştu” ifadelerini kullandı. Çakır, “Türkülerin başkenti olan Arguvan'da, çocuklarımız türküler ile büyümeye devam edecektir. Bu atölye de bunun ilk basamağı olacaktır. Sadece okulumuz öğrencilerinin değil tüm Arguvan halkının hizmetine sunulmuştur. Vefat eden Emre Yıldırım kardeşimizin aziz hatırası için evlatlarımız bu bilinç ile sınıfın kapısından içeri adımlarını atmaktadırlar. 3 aylık yoğun bir çalışmanın neticesinde oluşturulan Müzik atölyesine vefat eden Emre Yıldım kardeşimizin ismi verilmiştir. Gün boyunca açık olan müzik sınıfını Arguvanlı bir çok vatandaşımız tarafından ziyaret edilmektedir” dedi.