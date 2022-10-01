Öğrenci kurslarına denetim

Malatya'da, Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) denetimi gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, öğrencilere çeşitli sorular yöneltti.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara hafta sonu verilen DYK kursu ile ilgili Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesinde denetlemede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, kursla ilgili öğretmen ve öğrencilerle istişarelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet edip çeşitli sorular yönelten Özdemir, öğrencilerden aldığı cevaplar karşısında memnun kaldı.

Ücretsiz olarak verilen DYK kursuna isteyen öğrenciler hafta sonu katılabiliyor.