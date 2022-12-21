İhlas Haber Ajansı

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Öğrenci Senato Başkanlığına tıbbiyeli öğrenci

Malatya İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen seçimle Senato Başkanı belirlendi.

Öğrenci Senato Başkanlığına tıbbiyeli öğrenci Furkan Dermanbey seçildi.


İnönü Üniversitesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırma çerçevesinde öğrenci odaklı eğitim sistemini geliştirmek ve öğrenci memnuniyetini sağlamak için kurulan İnönü Üniversitesi Öğrenci Senatosu, yapılan başkanlık seçimi için toplandı.


Seçim sonucunda Tıp Fakültesi temsilcisi olan Furkan Dermanbey, İnönü Üniversitesi Öğrenci Senato Başkanı olarak seçildi.

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