Öğrenci ve akademisyenlerden ebru sergisi

Yaşam Merkezi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ebru Burcu Yılmaz, Prof. Dr. Müge Karadağ ve akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Geleneksel Türk Ebru Sergisi'nin açılış kurdelesinin kesimini Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Dekan Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan birlikte gerçekleştirdi.

Sergi hakkında bilgi veren Bozdağ, Geleneksel Türk Ebru Sanatıyla ilgili olarak, ‘'Biz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak böyle bir proje başlattık. Üniversitemizin tanıtılması hem de Geleneksel Türk Sanatlarının tanıtılması adına başlattığımız 8 haftalık ebru kursu programı sonucunda Üniversitemizin değerli akademisyen ve öğrencilerinin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu '' dedi.

Bozdağ, ‘'40'ın üzerinde geleneksel ve modern tarzda ebrular siz değerli izleyicilerimizin beğenisine sunuldu. Aynı zamanda Üniversitemizde geleneksel Türk Ebru Workshopu interaktif olarak gerçekleştirildi. Sergiye katılan değerli konuklarımız sergi programı çerçevesinde düzenlenen Workshopa katılıp ebru sanatının deneyimine vakıf oldu. Bize bu anlamlı günü yaşatan başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Sergi, 18 Mayıs tarihine kadar Yaşam Merkezi Sanat Galerisi'nde açık olacak.