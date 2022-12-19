Öğrenci ve öğretmenlere bilinçlendirme eğitimi

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, 344 öğrenci ve 10 öğretim görevlisine, 6284 Sayılı Kanun, Madde Bağımlılığı ve Siber Suçlarla Mücadele, Evlilik Öncesi Eğitim hakkında bilgilendirme yapıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve İnönü Üniversitesi arasında imzalanan Eğitim ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenim gören 344 öğrenci ve 10 öğretim görevlisine, 6284 Sayılı Kanun, Madde Bağımlılığı ve Siber Suçlarla Mücadele, Evlilik Öncesi Eğitim hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadın Destek Projesi (KADES) uygulaması tanıtıldı. KADES programı telefonlarına indirimi sağlandı. KADES hakkında broşür dağıtıldı. Ayrıca Kadına El Kalkamaz mottosuyla farkındalık eğitimleri verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, diğer fakülte ve yüksek okullarda da sözü edilen eğitimlere devam edileceği kaydedildi.