Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını unutmadı

3/A sınıfı öğrencileri beraberlerinde öğretmenleri Canan Elçi ve okul idarecileriyle birlikte İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti. Burada tıp çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan öğrenciler, çalışanlara karanfil verdi.

Çamlıca Okullarında Ortaokul Müdürü Ferdi Polat, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada “Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için ülkemizin dört bir yanında her türlü zor şartta dahi bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın her türlü sözlü ve fiili şiddetten uzak, güvenli ve huzurlu çalışma ortamlarında mesleklerini başarıyla icra etmelerini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.