Öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutladı.

Malatya Mercan Koleji, okul binasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenledi.

Programda konuşan Okul Müdürü Mehtap İnce, “Bugün vatanın özgürlüğüdür. Bugün anaların ağıtlarının son bulduğu gündür. Bugün cumhuriyetin ilan edildiği günün 96.yıldönümüdür. İyi bayramlar dilerim” diye konuştu.

Ardından söz alan Mercan Koleji yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özcan Mercan ise “Her ulusun bir kurtuluş günü vardır. Bizim kurtuluş günümüz 29 Ekimdir.” ifadelerini kullandı. “ Cumhuriyet kadındır, cumhuriyet çocuktur, cumhuriyet erkektir “ diyen Dr.Özcan Mercan, geleceğin neslini yetiştiren öğretmenler şunları söyledi: “Türkiye en iyisi olmak zorunda. Sizler de en iyisi olmak için çok çalışın. Çocukları, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetiştirin. Atatürk'ün cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek olan sizlersiniz sözünü hiç unutmayınız. Hep bundan yola çıkınız. Yeni nesil sizlerin emaneti olacak.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını çerçevesinde öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı. Öğrenciler şiir okuyup, konser verdi.