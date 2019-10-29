İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutladı.

Öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutladı.


Malatya Mercan Koleji, okul binasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenledi.


Programda konuşan Okul Müdürü Mehtap İnce, “Bugün vatanın özgürlüğüdür. Bugün anaların ağıtlarının son bulduğu gündür. Bugün cumhuriyetin ilan edildiği günün 96.yıldönümüdür. İyi bayramlar dilerim” diye konuştu.


Ardından söz alan Mercan Koleji yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özcan Mercan ise “Her ulusun bir kurtuluş günü vardır. Bizim kurtuluş günümüz 29 Ekimdir.” ifadelerini kullandı. “ Cumhuriyet kadındır, cumhuriyet çocuktur, cumhuriyet erkektir “ diyen Dr.Özcan Mercan, geleceğin neslini yetiştiren öğretmenler şunları söyledi: “Türkiye en iyisi olmak zorunda. Sizler de en iyisi olmak için çok çalışın. Çocukları, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetiştirin. Atatürk'ün cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek olan sizlersiniz sözünü hiç unutmayınız. Hep bundan yola çıkınız. Yeni nesil sizlerin emaneti olacak.”


29 Ekim Cumhuriyet Bayramını çerçevesinde öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı. Öğrenciler şiir okuyup, konser verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.