İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler 80'lerin ve 90'ların unutulmaz pop şarkılarını söyledi

Malatya Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından 1980’lerin ve 1990’ların unutulmaz pop şarkılarından oluşan bir konser düzenledi.

Malatya Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından 1980'lerin ve 1990'ların unutulmaz pop şarkılarından oluşan bir konser düzenledi.


Malatya Kongre ve Kültür Merkezin de yapılan etkinliğe Bahçeşehir Koleji Malatya Kampüsü Genel Müdürü Mehmet Ayhan Dikmen, okul kurucu temsilcisi Burçin Han, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda veli katıldı.


1980 ve 1990 yıllarında en çok dinlenilen pop şarkılarının söylendiği konserde, konuklarda öğrencilere eşlik ederek hep bir ağızdan şarkılar söylenip tempo tutuldu. Okul korosu tarafından verilen müzik dinletisi, izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.