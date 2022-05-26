Öğrenciler atık maddelerden sergi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilçede meydana getirici pencere projesi düzenlendi. Proje çerçevesinde öğrencilerin fikirlerini sergilemelerini ve atık malzemelerden oyuncak üretmeleri istendi. Düzenlenen el emeği göz nuru sergisinde yer alan el işleri, öğrenciler tarafından hazırlanan bütün materyaller geri dönüşüm malzemelerinden üretildi. Sergide dereceye giren ürünler ve turnuvada başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Programda, Yazıhan Kaymakamlığının katkılarıyla spor malzemeleri dağıtımı ilçe protokolünce gerçekleştirildi.

Sergi ve projeler ödül törenine, Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, ilçede görev yapan daire amirleri, proje koordinatörü olan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bedri Altuntaş, proje yürütücüsü Büşra Demet Kazdal, okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Program, serginin açılması, okul stantlarının gezilmesi ve ardından ödüllerin öğrencilere takdim edilmesiyle son buldu.