Öğrenciler Battalgazi'de tarihi yolculuğa çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Gaziantep'ten Malatya'ya gelen öğrenci ve öğretmenler, Medeniyetin kalbi Battalgazi'de tarihi bir yolculuğa çıktı.

Battalgazi Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Gaziantep'ten Malatya'ya gelen öğrenci ve öğretmenleri Battalgazi'de konuk etti. Medeniyetin kalbi Battalgazi'de üstü açık tur otobüsüyle tarihi bir yolculuğa çıkan 15 yaş altı misafir öğrenciler, tarihi eserler hakkında rehberlerden bilgiler aldı. Devlet sisteminin ilk doğduğu yer olan ve UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne aday Arslantepe Höyüğü'nü ilk olarak gezen öğrenciler, sonrasında ise Eskimalatya'da bulunan Selçuklu eseri Namazgah'ı gezdi. Geziye kripta odası ile bir anıt mezar olan Kanlı Kümbet ile devam eden öğrenciler, Roma İmparatoru Titus zamanında şehri dış etkenlere karşı korumak için inşa edilen Tarihi Surları da yakından inceledi. Öğrenciler, 1637 tarihinde IV. Murat'ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervasaray'ında bir kahve molası verdikten sonra, Osmanlı döneminin son sivil mimari eserlerinden olan Eskimalatya Yaşam Müzesi'ni (Poyraz Konağı) ziyaret etti. Son olarak Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında 1224 yılında inşa edilen ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması devam eden Ulu Cami'yi dışarıdan inceleyen misafir öğrenciler, yapılan bir savaşta şehit düşen kırk yakın arkadaşının mezarlığı olarak da bilinen Kırk Kardeşler Mezarlığı, Şahabe-i Kübra Medresesi ve Hasan Basri Türbesi'ni de gezdi.

Öğrenciler Battalgazi'ye hayran kaldı

Medeniyetin Kalbi Battalgazi'deki tarihi mekanları gezen ve adeta büyülenen misafir öğrenciler, tarihi mekanlarda bol bol fotoğraf çektirdi. Tarihi tur gezisini tamamlayan öğrencilere, Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde yemek ikramı yapıldı. Yemek ikramının ardından toplu fotoğraf çektiren öğrenciler, kendilerine bu tarihi tur gezisini organize eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

Başkan yardımcısı Kırçuval: “Geleceğimizin ve birliğimizin teminatısınız”

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen tarihi tur gezisine; Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ve İsmet Sarıgül, Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan katıldı. Battalgazi tarihinin tanıtımına büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, “Geleceğimiz olan siz değerli öğrencilerimizi Battalgazi'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Sizler geleceğimizin, kardeşliğimizin ve birliğimizin teminatısınız. Bugün tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu'nun incisi konumunda bulunan Medeniyetin kalbi Battalgazi'de tarihi bir yolculuğa çıktınız. Ecdatlarımızın bize bıraktığı eserleri yakından gördünüz, gezdiniz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ankara programı nedeniyle bugün aramızda bulunamıyor. Bu programda sizlerle birlikte olmayı çok istiyordu. Sizlere selamları var. Hepinizin gözlerinden öpüyoruz. Battalgazi'de bulunan tarihi mekanlarının tanıtımına büyük önem veriyoruz. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğu demektir. Sizleri tekrar aramızda görmek isteriz” dedi.

İl müdürü Kayhan: “Battalgazi Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Misafirperverliğinden dolayı Battalgazi Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, “Proje kapsamında Gaziantep'ten ilimize gelen kıymetli yavrularımız, Battalgazi'de tarih ile buluştu. Medeniyetin köklerini yakından gördü. Hep birlikte çok güzel bir etkinlik yaptık. Bu gezimizin amacı, tarihsel birikimi olan beldeleri ve bölgeleri gezmenizdir. Bu tarihi yakınlarınıza anlatın. Gençlik bizim geleceğimiz. Sizler bizi var olması noktasında tarihsel miraslarımızı ileriye taşıyacak olanlarsınız. İl Müdürlüğümüz ve sizlerin adına Battalgazi Belediyemiz adına hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizle bir dahaki “Biz Anadolu” projesi kapsamında buluşmak üzere” diye konuştu.