Öğrenciler beyaz önlük giydi

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde (TÖTM) Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri ve Kimyagerler Derneği'nin katılımıyla gerçekleştirilen törene, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin İzgi, İnönü Üniversitesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Seçkin, Bursa Uludağ Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Güçer, Kimyagerler Derneği Doğu Anadolu Bölgesi Şube Başkanı Doç. Dr. Serdar Burmaoğlu, kimya ile ilgili şirketlerin yetkilileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Turgay Seçkin, kimya ile ilgili olarak, “Bugün sanayileşmekte olan ülkelerin ekonomik gelişme ve ilerlemelerinde kimya öncü sektör olarak nitelendirilir” dedi. Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Güçer de, kurumların kuruluş aşamalarıyla ilgili bilgi vererek, bu aşamalardan ARGE ile ilgili, “Politikacılar ve dünya gözünden bakarsak inovatif olmak, inovasyon önemini nasıl sağlarız diye bakarsanız. En önemli noktalarından biri ARGE potansiyeli ve inovasyon yapacak kişiler. Bunlar değer akışını sağlıyorlar. Buna dikkat etmeniz lazım” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Serdar Burmaoğlu ise Kimyagerler Derneği'yle ilgili bilgi verip, sadece kimyagerlerin derneğe üye olarak katılabileceğini söyledi. Törene katılan kimya şirket yetkilileri de öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada önerilerde bulundular. Törenin sonunda konuklara Prof. Dr. Turgay Seçkin tarafından hediye takdim edildi.

Program sonunda Kimya bölümü 1. 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine, gelen konuklar ve Kimya Bölümü öğretim üyeleri tarafından önlükleri giydirildi.