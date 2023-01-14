Öğrenciler bu sporu çok sevdi

Malatya'daki üniversitelerde eğitim görüp de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız yurtlarında kalan kız öğrenciler, boş zamanlarını spor yaparak olumlu şekilde değerlendiriyor.

Malatya'da bulunan İnönü üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi'nde eğitim görüp de KYK yurtlarında kalan öğrencilere çeşitli kurslar açılıyor. Açılan kurslar arasında yer alan pilates kursuna özellikle kız öğrenciler ilgi gösteriyor. Antrenör eşliğinde, öğrencilerin yoğun ilgisiyle pilates kursuna kayıtlar her geçen gün artıyor. Yurt binalarının salonlarında öğrencilerin boş zamanlarında yaptıkları spor eğitimi ilgi görüyor.

KYK yurtlarında kalan kız öğrencileri sosyal medya hesaplarında, “ Sporumu yapıyorum, eğleniyorum, okuluma gidiyorum, çünkü benim evimkyk” yazarak, boş zamanlarını olumlu şekilde değerlendirdiklerini dile getiriyorlar.