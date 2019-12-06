Öğrenciler depremi eğlenerek öğrendi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, kapılarını Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Kolejine açtı.

Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji koleji öğrencilerine Coğrafya dersi öğretmeni ve Sivil Savunma ve Kriz Komisyonu tarafından öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve depremden korunma yöntemlerini uygulayarak pekiştirmeleri amacıyla 4 gün “Malatya Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesi'ne” gezi düzenlendi. Simülasyon eğitiminde; depremin oluşum mekanizmasına yönelik hazırlanmış modeller ile depremin nasıl oluştuğu gösterilirken, önlem alındığında depremin doğal afete dönüşmeyeceği konusunda farkındalık oluşturuldu. Okulun Kurucusu Ahmet Polat Kaya yaptığı açıklamada, “Bölgemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu yönde ki teorik ve pratik eğitimler büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin doğal afetler ve deprem konusunda bilgilenmeleri ve bilinçlenmeleri için bu tür çalışmalar her açıdan değerli ve kıymetlidir. Eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşayan çocuklarımızı tebrik ediyor, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Polat, Deprem Simülasyon Merkezinde öğrenciler için eğlenerek öğrenme ortamı oluşturan yetkililere teşekkür etti.