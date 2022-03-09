Öğrenciler doğa sporları dersi uygulamalarını kampta yaptı

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri, doğa sporları dersi uygulamalarını Osmaniye'de kampta yaptı.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin doğa sporları dersi uygulamaları Gençlik ve Spor Bakanlığı Osmaniye Aslantaş Doğa Sporları Kamp Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dört gün süren Doğa Sporları Kampı açılışına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, öğretim elemanları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı kamp liderleri katılım sağladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kampın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek kampın devamlılığı konusunda temennilerde bulundu.

Rektör Kızılay, kampa emeği geçenlere de plaket verdi.