Öğrenciler fırının başına geçti günlük 15 bin ekmek üretilecek

Malatya'da Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yüzlerce dekar alanda ekimi yapılan buğdaylar okulda kurulan tesiste işlenip ekmeğe dönüştürülerek kent genelinde taşımalı eğitim yapan okul ve yurtlarda kalan öğrencilerin tüketimine sunulacak.

Battalgazi Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kent genelinde taşımalı eğitim yapan okul ve yurtlarda kalan öğrenciler için günlük 15 bin ekmek üretecek. Gıda Teknolojisi bölümünde eğitim alan öğrenciler okulun ekmek üretim tesisinde bir taraftan ekmek , simit ve diğer unlu mamulleri üretip diğer taraftan ise hem para kazanıp hem de öğrenecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilde başlatılan meslek liselerine ekmek fabrikası kurulumu projesi çerçevesinde Battalgazi Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ekmek üretim tesisi kuruldu. Usta öğreticiler ve öğretmenlerin nezaretinde deneme üretimine başlanan tesiste 33 öğrenci kent genelinde taşımalı eğitim yapan okul ve yurtlarda kalan öğrenciler için üretim yapacak.

“Amacımız öğrencilerin hem üretip hem para kazanması”

Okula ait alanlarda tarım teknolojisi bölümü öğrencileri tarafından ekimi yapılan buğdayların gıda teknolojisi bölümü öğrencileri tarafından una çevrilip ardından ise işlenerek ekmeğe dönüştürüldüğünü aktaran okulun gıda teknolojisi Alan Şefi Fatma Öztekin, "Tarım teknolojileri bölümündeki öğrenciler buğday ekiminde aktif bir şekilde bulunuyor. Buğday una çevrilip fırıncılığa geldikten sonra gıda teknolojisi bölümü öğrencilerimiz aktif bir şekilde ekmek üretimini yapıyorlar. Şuanda bölüm 10-11 ila 12'inci sınıf toplamda 33 bölüm öğrencilerimiz aktif bir şekilde üretime katkıda bulunuyoruz. Amacımız öğrencilerimizi hem bölümümüzde üretimin içerisine sokabilmek ve aynı zamanda onlara maddi destek sağlayabilmek. Çünkü maddi imkansızlıklar dolayısıyla bırakan öğrencilerimiz bu şekilde teşvik edip en azından eğitim ve öğretime devam etmelerini sağlamak" dedi.

“15 bin civarı ekmek üretimi yapacağız”

Okulda ekmek üretim tesisinin faaliyete geçirilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade ederek kent genelinde taşımalı eğitim yapan okul ve yurtlarda kalan öğrenciler için günlük 15 bin ekmek üretimi gerçekleştirme gayreti içerisinde olacaklarını belirten 11'inci sınıf öğrencileri Nidanur Düzenli ile Ramazan Mutlu ise pratikte eğitim almalarının yanı sıra hem üretip hem de para kazanacakları için mutlu olduklarını söyledi.

“101 ekmek üretim noktasından biriyiz”

Battalgazi Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatlarıyla ülke genelinde üretime başlayan 101 ekmek üretim noktasından bir olduğunu kaydeden okul müdürü Şükrü Doğan da, ” Bakanımız Mahmut Özer'in talimatlarıyla Türkiye genelinde kurulan 101 ekmek üretim noktasından bir tanesi okulumuz. Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle tadilatı yapılan atölyemizde yine Bakanlığımızın destekleriyle gönderilen makineler sayesinde ekmek üretim tesisini kurmuş bulunmaktayız. Şu anda deneme üretimleri gerçekleştiriyoruz. Bir hafta içerisinde günlük yaklaşık 15 bin ekmek üretimi yapacağız. Üretmiş olduğumuz ekmekleri taşımalı eğitim yapılan okullarımızın taşımalı yemeklerinde, ilimizde bulanan pansiyonlu okulların yemeklerinde kullanılmak üzere pansiyonlu okullara dağıtımını gerçekleştireceğiz. Okulumuzda gıda teknolojisi alanının öğretmen ve öğrencileri usta öğreticilerle birlikte günlük 15 bin ekmeği üretecekler. Bu üretim esnasında elde edilen gelirden öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz döner sermayeden ücretleri ödenecek. Bu sayede öğrencilerimiz üretimin içerisinde yer alarak mesleki eğitim kazanacaklar aynı zamanda aile bütçelerine de destek sağlamış olacağız" dedi.

“Dışarıdan un ya da başka bir mamul satın almayacağız”

İhtiyaç duyulması halinde üretim kapasitelerini artırabileceklerini belirterek Malatya'da ekmek üretimi yapan tek okul olduklarını aktaran Doğan, “Bizim okulumuzda tarım ve hayvancılık alanları da olduğu için okulumuzda şuanda yaklaşık 300 dekar buğday ekimini gerçekleştirdik. 100 dekar da arpa ekimini gerçekleştirdik. Bahar ayında da 300 dekar da nohut ekimini gerçekleştireceğiz ki bu yapılan üretim Türkiye genelinde ilk sırada yer alıyor. Türkiye'deki yaklaşık 2 bin 500 dekar arazinin yaklaşık 900 dekarı yalnızca biz ekmiş oluyoruz. Yine ekimden elde etmiş olacağımız buğdayları un haline dönüştüreceğiz ve unu da atölyemizde ekmek yapımında kullanacağız. Bir ekmeği ham maddesinden başlayarak tüm aşamalarını okulumuzda üretmiş olacağız. Dışarıdan un ya da başka bir mamul satın almayacağız. Tarım alanı buğday üretirken gıda alanı bunu ekmeğe çevirecek, yiyecek içecek alanı da yaptığı taşımalı eğitim ve pansiyon yemeklerinde bu ekmeği kullanacak. Başından sonuna kadar bütün aşamalar okulumuzda gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

“Buğday üretimini iki katına çıkaracağız

Kentte kendi buğdayı üreten başka okulun bulunmadığı ifade eden Doğan, ”300 dekar alanda yaptığımız buğday üretimini önümüzdeki yıl 600 dekara çıkaracağız. Buğdayın ekilmesi, arazinin hazırlanması, hasadı, un haline dönüştürülmesi, ekmeğin üretilmesi ve bu ekmeğin tüketilmesi. Biz aynı zamanda taşımalı eğitim yemeği de yapıyoruz. Günlük 3 bin de yemek yapıyoruz. Okulumuz pansiyonlu bir okul öğrencilerimize pansiyonda yemek çıkarıyoruz. Dolayısıyla ekmeği de kendimiz tüketeceğiz. Ekmek dışında simit, poğaça gibi ürünler de üreteceğiz. Çevre okullardan gelecek talepler doğrultusunda bu çeşitliliği arttırabiliriz” diye konuştu.