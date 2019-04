Öğrenciler hem okuyup hem iş sahibi olabilecek

Öğrenciler kulüp sayesinde okurken aynı zamanda iş sahibi olabilecek.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın katılımıyla ‘İŞ-KUR Kampüste' semineri düzenlendi.

“Eğitimden İstihdama Geçişte İŞKUR” adlı seminere İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Malatya İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında İnönü Üniversitesi'nde İŞKUR Genel Müdürü ile öğrencileri bir araya getiren İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman'a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "3 yıldır İŞKUR ile çok güçlü, çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. İŞ-KUR Genel Müdürü üniversitemizde mühendislik fakültemizdeki öğrencilerimize özellikle işbaşı eğitim konusunda çok önemli katkılarda bulundu, bulunmaya devam ediyor. Yine Teknokent'te işbaşı eğitim ve ortak güzel çalışmalar var. Öğrencilerimizin eğitimi konusunda Mediko binamızda İş Kulübü açacağız. İŞ-KUR bu üç yıl içerisinde masalar açtı ve öğrencilerimize rehberlik yaptı. Bunların artarak devamını bekliyoruz. Türkiye'de iş kuran, iş geliştiren gençlerimizin istihdamını sağlayan bu kurumun en üst yöneticisini öğrencilerimizle buluşturmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

İŞKUR'un hayatın her yerinde olduğunu söyleyen İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İŞ-KUR Kampüste programı vesilesiyle buradayız. Niçin kampüste dedik aslında İŞKUR her yerde var. Hayatın her yerinde var. Olmaya da devam etmeli” dedi.

Cafer Uzunkaya 2017 yılından itibaren istihdam seferberliğinin başladığını geçmiş yıllara göre istihdam sayısının arttığını vurguladı. Uzunkaya, kadın istihdamına da değinerek, "İŞKUR 2002'de 24 bin 482'den 1 milyon 57 bin 249'a, geçen yıl ise 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık eden bir kurumdur. Bunlar içerisinde kadın istihdamı 4 bin 543 iken artık 435 bin kadının istihdamına aracılık eden bir kurumdur" şeklinde konuştu.

Üniversite mezunlarının da iş gücünde istihdam sahibi olabilmeleri için İŞ-KUR'la iş birliği içinde olmaları gerektiğini ifade eden Uzunkaya, İnönü Üniversitesinde kurulan İş Kulübü'nün amacının işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olan bireylere iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek bu sayede işsizlikle mücadele etmek olduğunu vurguladı.

İş gücü piyasasının tecrübe istediğini ve bu noktada İŞKUR'un aktif eğitim programları ile destek sağlayarak iş gücü piyasasında üniversite mezunlarının da yer edinmesine katkı sağladığını vurgulayan Cafer Uzunkaya, "İş gücü piyasası diyor ki 'Diplomanıza saygı duyarız ama yetmez. Nitelik isteriz, tecrübe isteriz', böyle düşünenlerin oranı Türkiye'de yüzde 76'dır. Malatya ise bu konuda çok radikal, İŞKUR tam da iş gücü piyasasının istediği bu tecrübe meselesini ve sorununu halletmek için aktif iş gücü programları ile devreye giriyor. İŞKUR kişilerin işbaşı eğitim programlarına, meslek edindirme kurslarına, girişimcilik programlarına katılarak tecrübe edinmesini ve dolayısıyla iş gücü piyasasına girmesini temin etti."

İşbaşı Eğitim ve içeriği hakkında bilgi veren Cafer Uzunkaya, İşbaşı Eğitim programı ile istihdam oranlarında kazanılan artışı şu şekilde vurguladı:

"İşbaşı Eğitim programı ise üniversitede okurken sizin herhangi bir iş yerinde işin özelliğine göre 3, 6, 8 ay veya yaz döneminde ve üniversite mezunu olmuş nitelikli mesleklerde, siber güvenlik, bulut bilişim gibi geleceğin meslekleri dediğimiz alanlarda, aldığınız programların desteklenmesidir. Bir taraftan uluslararası sertifikaya ulaşıyorsunuz. Diğer taraftan ise ücretinizi, cep harçlığınızı alıyorsunuz. Diğer taraftan fen bölümleri ve mühendislik ile ilgili staj desteklerimiz, üniversite ile öğrencilerimize yönelik ciddi desteklerimiz mevcuttur. Bu programa katılıp istihdamda kalma oranı bir yıl ve üzeri yüzde 91.6, üç yıl ve üzeri değerlendirmesini yaptığımızda ise yüzde 82.9'dur" ifadelerine yer verdi.

Uzunkaya, son olarak mezun olacak öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Yarın diplomaya herkes sahip olacak ama iş müracaatına gittiğinizde iş tecrübenizi soracaklar. İstiyoruz ki bu sene biz 75 bin öğrencimize, bizim bu programlarımızdan istifade ettirelim. Türkiye'de çalışmak isteyen için ısrarla söylüyorum iş var ve kimse sizin moralinizi bozmasın. Onun için biz arkadaşlarımızın nitelik sahibi, birikim sahibi, meslek sahibi ve bir sanat sabi olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Konferansın sonunda İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'ya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından hediye takdim edildi. Düzenlenen programdan sonra İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda bulunan İş Kulübü'nün açılışı gerçekleştirildi.