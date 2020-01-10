İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı

Malatya’da bir okulda düzenlenen bursluluk sınavında, öğrenciler kadar veliler de heyecan yaşadı.

Malatya'da bir okulda düzenlenen bursluluk sınavında, öğrenciler kadar veliler de heyecan yaşadı.


Özel Çamlıca okullarının 2 kampüsünde gerçekleştirilen bursluluk sınavına Malatya il genelinde yoğun bir katılım sağlandı. Öğrenciler yapılan bursluluk sınavında ter dökerken, velilerde ise tatlı bir telaş içindeydi.


Özel Çamlıca Koleji Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, yapılan bursluluk sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Malatyalı hemşehrilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Okulumuz da yapmış olduğumuz bursluluk sınavına yoğun katılım oldu, öğrencilerimiz sınavda ter dökerken bizlerde velilerimize konferans salonumuzda sınav sistemini, Özel Çamlıca Kolejlerinin başarılarını ve okullarımızı tanıttık” dedi.


Sarıtaç, Özel Çamlıca Kolejinin düzenlemiş olduğu bursluluk sınav sonuçlarını hem öğrenciler, hem de velilerin https://www.camlicakoleji.com.tr/ resmi internet adresinden öğrenebileceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.